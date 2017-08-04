M-1 Challenge 82 в Финляндии. Заяц — Вянттинен и другие бои турнира
5 августа в столице Финляндии (Хельсинки) состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82.
Зрители на
главном хоккейном стадионе страны –
Harthwall Arena увидят 11 поединков по правилам
MMA и один – по правилам исторического
фехтования
Открывать турнир предстоит двум молодым бойцам – представитель Gracie Barra Switzerland, мастер болевых и удушающих приемов, чемпион Швейцарии по грэпплингу Фредерико Гутцвиллер по прозвищу «Muskito» сойдется в жаркой битве с великолепным ударником, чемпионом Грузии по MMA – Акакием Хоравой.
Также в программе турнира намечен бой по правилам исторического фехтования. Украинец Владимир Нечипоренко, представляющий команду «Айна Бера», сразится с россиянином Юрием Слободяником из клуба «Стальное копье».
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До 93 кг), Михаил Заяц (Стрела Promotion), 22-8 - Маркус Вянттинен (Финляндия), 24-6
(До 61,3 кг), Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия), 15-6 - Янне Элонена-Кулмала (Финляндия), 15-5
(До 70,3 кг), Мичел Сильва (Бразилия), 18-6 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-1
(До 56,7 кг), Виталией Бранчук (Украина), 22-6 - Микаэль Силандер (Финляндия), 16-5
(До 77,1 кг), Айреш Бенруш (Португалия), 10-2 - Юхо Валамаа (Финляндия), 14-4
(До 77,1 кг), Кит Джонсон (США), 12-3 - Александр Бутенко (Fight Empire), 43-12-3
(До 70,3 кг), Арнау Керфаллах (Франция), 3-1 - Патрик Пиетила (Финляндия), 8-4
(До 84 кг), Мозес Мурриетта (США), 5-0 - Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки), 2-0
(До 93 кг), Борис Полежай (Украина), 16-6 - Тони Валтонен (Финляндия), 27-15
(До 56,7 кг), Олег Личковаха (Gusev MMA, Baltic Bears и Сечь PRO), 7-1 - Бин Сон Ле (Швеция), 5-2
(До 56,7 кг), Фредерико Гутцвиллер (Швейцария), 2-0 - Акакий Хорава (Грузия), 2-1
Мужские ответы на мужские вопросы. Конференция «Советского спорта» о смешанных единоборствах (ММА)