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«ПСЖ» собирается купить вратаря из чемпионата Испании за 100 миллионов евро

Источник:  A BolaКомментарии

Французский «ПСЖ» собирается приобрести 24-летнего голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака. Об этом пишет издания A Bola.

Как сообщает источник, парижский клуб готов потратить на очередное приобретение 100 миллионов евро. Руководство «ПСЖ» уже провело встречу с агентом словенского игрока.

Отметим, что в контракте Облака с «Атлетико» прописана сумма отступных, которая, как раз, и равна 100 миллионам евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Облак провел 30 матчей в чемпионате Испании и пропустил 21 гол.

За свою карьеру голкипер успел поиграть в «Олимпии» (Любляна), «Бенфике», «Бейра-Мар», «Ольяненси», «Униан Лерии», «Риу Ави».

За сборную Словении он провел девять матчей, в которых пропустил семь голов.

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Сергей Ващенко
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