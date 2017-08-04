Марио Пашалич: Переход в «Спартак» - шаг назад? Я буду играть в Лиге чемпионов, о чем мечтал с детства

Полузащитник «Спартака» хорват Марио Пашалич заявил, что рад переходу в московский клуб на правах аренды.

«Очень рад, что переход состоялся. Был на базе клуба, где удалось пообщаться с моими новыми партнерами и тренерами. Провел легкую тренировку отдельно от других игроков. Впервые после ухода из хорватского «Хайдука» я не буду играть в чемпионате, который входит в топ-5. Некоторые люди считают, что это большой шаг назад в моей карьере. Но могу сказать, что в России хорошо играют в футбол. У меня будет шанс выступить в Лиге чемпионов вместе со «Спартаком». Об участии в таком турнире я мечтал с детства. Верю, что команда сможет вновь победить в чемпионате России», - сказал Пашалич, слова которого приводит издание Goal.

Напомним, что «Спартак» взял Пашалича в аренду на один год у лондонского «Челси». 22-летний полузащитник будет выступать в московском клубе под номером «50». Ожидается, что дебют хорвата за новую команду состоится в игре против «Зенита» в рамках четвертого тура РФПЛ.

Ранее Пашалич также играл за «Хайдук», «Эльче», «Монако» и «Милан». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за итальянскую команду и забил пять голов. В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.

Ранее в интервью ТАСС вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поделился мнением об аренде клубом полузащитника «Челси».



- Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде, - сказал Измайлов.