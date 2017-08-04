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Виталий Фридзон: Тренер убедил меня остаться в сборной

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75). 

- Было тяжело. Видно, что мы нагружены после сборов. Мы не в лучших кондициях. Есть время подготовиться полностью. У финнов неплохая команда. Она показала наши слабые стороны и играла агрессивно, в первой половине мы не были готовы к этому. Потом стали жестче играть. Мы двигаемся в правильном направлении. Неплохо, что забили 90 очков.

- Вы немолодой игрок. Что подвигло вас не завершить карьеру в сборной?
- Это больше юмор. Я очень люблю сборную и атмосферу в ней. Больше тренер убедил меня остаться. Мне очень нравится тактика Базаревича, и я получаю тут удовольствие. Когда будет на моей позиции более сильный игрок, то готов уйти. Пока чувствую себя здорово. Я еще не набрал оптимальную форму, но еще есть много времени, - приводит слова Фридзона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучший у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.   

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