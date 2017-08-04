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Сергей Базаревич: Мы много забили, но пока далеки от игры, которую можем показывать

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75). 

- Мы рады победить дома. Хотелось бы поздравить некоторых игроков с первым матчем в майке сборной: Трушкина, Пушкова. Быкова с почином в новой роли. Мы довольны игрой, много забили, но пока далеки от игры, которую можем показывать. Есть много шероховатостей, но думаю, взаимопонимание будет лучше. Мы забили 91 очко, но было индивидуальных действий. Мы не взаимодействовали так, как надо было это делать.

- Сборная сейчас сильнее, чем в прошлом году?
- Потенциально да. Тогда мы потеряли Шведа и Фридзона, и была минутная паника. Многое было завязано на них. Удачно, что мы нашли другие варианты. Хотелось в составе иметь Карасева, он хорошо подходил под нашу модель, не брал на себя много владения. 

- Кириленко ставил конкретную задачу на Евробаскет? 
- Если будем играть как надо, выкладываться все вместе - результат придет, - приводит слова Базаревича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучший у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.   

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