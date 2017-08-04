Вячеслав Булавин: Считаю, что жребий оказался хорошим и для «Краснодара», и для «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Считаю, что жребий оказался хорошим и для «Краснодара», и для «Зенита»: у обоих клубов по разным причинам пока что нет стабильности в игре, и им было бы трудно в противостоянии с сильными соперниками.

Мы знаем голландский футбол: он быстрый, техничный, атакующий, но с некоторыми проблемами в обороне. Однако если судить именно по уровню «Утрехта», то оппонент этот сине-бело-голубым по зубам, и положительный результат здесь даст направление для дальнейшей успешной работы Роберто Манчини в Санкт-Петербурге.

Что касается «Црвены Звезды», то это известная в прошлом команда с большим именем. И «Краснодару», думаю, все-таки будет тяжелее, чем питерцам: сербы очень любят играть с мячом, пусть иногда и «проседают» в тактическом и моральном смыслах, - рассказал Булавин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные – 24 августа.