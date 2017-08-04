Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуриньо: Рассчитываю на Марсьяля в новом сезоне

Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что рассчитывает на нападающего команды Антони Марсьяля в предстоящем сезоне АПЛ.

«Все игроки, которые есть в нашей команде, мне нужны. Нужно иметь не просто хорошую боеспособную команду с разносторонними футболистами. У нас есть несколько травмированных игроков, которые пропустят начало сезона. Нам нужны все футболисты, которые сейчас имеются в клубе. Мне нужен и Рэшфорд, и Лукаку, и Марсьяль», - заявил Моуринью, слова которого приводит ESPN.

Напомним, ранее появилась информация, что Марсьялем интересуются итальянские и испанские клубы. Кроме того, по информации миланских СМИ, Марсьяль согласился на переход в «Интер».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Астон Вилла» арендовала Онома у «Тоттенхэма»Полузащитник «Тоттенхэма» Джош Онома перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Юрген Клопп: Плохая новость. Лаллана выбыл на несколько месяцевПолузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в финальном матче товарищеского турнира «Ауди Кап» против мадридского «Атлетико» (1:1, 4:5 — по пенальти) получил травму бедра.«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван Дейка«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван ДейкаИбрагимович, Мхитарян и Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги ЕвропыУЕФА определила номинантов на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам прошлого сезона.Арсен Венгер: 222 миллиона за Неймара? Когда страна владеет клубом, все становится возможнымГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о переходе форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро.
Баскетбол
Сборная России обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова
Футбол
Дмитрий Булыкин: «Зенит» и ЦСКА должны легко проходить дальше, за «Краснодар» испытываю небольшую тревогу
Футбол
Гендиректор «Црвены Звезды»: Мы недовольны итогами жеребьевки
Футбол
Александр Кокорин: Готовимся к «Спартаку», после уже будем разбирать «Утрехт»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антони Марсьяль
Антони Марсьяльвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости