Жозе Моуриньо: Рассчитываю на Марсьяля в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что рассчитывает на нападающего команды Антони Марсьяля в предстоящем сезоне АПЛ.

«Все игроки, которые есть в нашей команде, мне нужны. Нужно иметь не просто хорошую боеспособную команду с разносторонними футболистами. У нас есть несколько травмированных игроков, которые пропустят начало сезона. Нам нужны все футболисты, которые сейчас имеются в клубе. Мне нужен и Рэшфорд, и Лукаку, и Марсьяль», - заявил Моуринью, слова которого приводит ESPN.

Напомним, ранее появилась информация, что Марсьялем интересуются итальянские и испанские клубы. Кроме того, по информации миланских СМИ, Марсьяль согласился на переход в «Интер».