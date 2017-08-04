Михаил Кулагин: Это все-таки первая наша игра, поэтому были недостатки в защите и нападении

Защитник сборной России Михаил Кулагин поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75).

- Почему неудачно начали матч?

- Это все-таки была наша первая игра, поэтому были какие-то недостатки в защите и нападении. Соперник забил несколько легких трехочковых бросков, поймал кураж, а мы не могли найти свою игру. В итоге мы все исправили и победили, а это самое главное.

- Было в конце ощущение, что финны сникли?

- Не сказал бы так. Они просто показали невероятный процент попаданий в первой половине, а потом начали мазать. Может, это усталость? Так или иначе, редко бывает, чтобы команда весь матч попадала из-за дуги с процентом 85.

- Этот турнир поможет сборной России?

- Конечно, мы готовимся на нем к чемпионату Европы, - приводит слова Кулагина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучшим у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.