Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Кулагин: Это все-таки первая наша игра, поэтому были недостатки в защите и нападении

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник сборной России Михаил Кулагин поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75). 

- Почему неудачно начали матч?
- Это все-таки была наша первая игра, поэтому были какие-то недостатки в защите и нападении. Соперник забил несколько легких трехочковых бросков, поймал кураж, а мы не могли найти свою игру. В итоге мы все исправили и победили, а это самое главное.

- Было в конце ощущение, что финны сникли?
- Не сказал бы так. Они просто показали невероятный процент попаданий в первой половине, а потом начали мазать. Может, это усталость? Так или иначе, редко бывает, чтобы команда весь матч попадала из-за дуги с процентом 85.

- Этот турнир поможет сборной России?
- Конечно, мы готовимся на нем к чемпионату Европы, - приводит слова Кулагина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучшим у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Базаревич: Мы много забили, но пока далеки от игры, которую можем показыватьГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75).Виталий Фридзон: Тренер убедил меня остаться в сборнойЗащитник сборной России Виталий Фридзон поделился впечатлениями от победы над Финляндией.Александр Кокорин: Хотелось бы больше болельщиков на матче баскетбольной сборной РоссииНападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от баскетбольного матча между Россией и Финляндией.Сборная России обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и БеловаСборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).Никита Курбанов: Рад, что на майке снова есть надпись «Россия»Никита Курбанов: Рад, что на майке снова есть надпись «Россия»Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов – о коротком отпуске, возвращении в национальную команду и наших шансах на Евробаскете-2017.
Баскетбол
Сборная России обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова
Футбол
Дмитрий Булыкин: «Зенит» и ЦСКА должны легко проходить дальше, за «Краснодар» испытываю небольшую тревогу
Футбол
Гендиректор «Црвены Звезды»: Мы недовольны итогами жеребьевки
Футбол
Александр Кокорин: Готовимся к «Спартаку», после уже будем разбирать «Утрехт»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Михаил Кулагин
Михаил Кулагинвсе новости
кубок кондрашина и белова
кубок кондрашина и белова