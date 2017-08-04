Виллем Янссен: «Утрехт» будет аутсайдером в противостоянии с «Зенитом»

Полузащитник «Утрехта» Виллем Янссен прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Зенитом».

«Зенит» был одним из самых сильных соперников, которые могли нам достаться. Мы будем аутсайдерами. Впрочем, это футбол. Всякое может случиться. Для нас это будет непростое испытание. «Зенит» - клуб уровня Лиги чемпионов», - цитирует Янссена soccernews.nl.

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл «Бней Иегуду» (2:1).