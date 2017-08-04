Виллем Янссен: «Утрехт» будет аутсайдером в противостоянии с «Зенитом»
Источник: «Soccernews.nl»Комментарии
Полузащитник «Утрехта» Виллем Янссен прокомментировал итоги
жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит
сыграть с «Зенитом».
«Зенит» был одним из самых сильных соперников, которые могли
нам достаться. Мы будем аутсайдерами. Впрочем, это футбол. Всякое может
случиться. Для нас это будет непростое испытание. «Зенит» - клуб уровня Лиги
чемпионов», - цитирует Янссена soccernews.nl.
Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл «Бней Иегуду» (2:1).
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