Никита Курбанов: Евролига не сделала перерыв на матчи отборочного раунда ЧМ? Сейчас голова занята другим

Форвард сборной России Никита Курбанов поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75).

- Мы искали свою игру, было очень важно показать тот баскетбол, в который мы хотим играть: быстрый и атлетичный. Думаю, моментами нам это удавалось. Хорошая игра, которая дала много пищи для размышлений. Мы хотим победить в этом турнире, но также для нас важно наладить взаимодействие.

- Баскетболист сборной Финляндии Лаури Маррканен выбран под седьмым номером драфта НБА. Отдельно к нему готовились?

- Нет, конкретно никак с ним не играли, но знали, что парень из НБА. Все понимали, против кого будем играть, были готовы к сопернику.

- В следующем сезоне Евролига не сделала перерыв на матчи отборочного раунда чемпионата мира. Обсуждали это с игроками ЦСКА?

- Нет, только читали прессу по этому поводу. У нас сейчас голова занята другим. Когда начнется клубный сезон - тогда и будем решать что-то, - приводит слова Курбанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Дзюба веселил, а Кокорин судил. Возвращение легендарного турнира в Петербурге

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:15, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучшим у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.