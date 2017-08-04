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Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла

Источник:  MarcaКомментарии

Стала известна позиция главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана по возможному переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, Зидан полагает, что Мбаппе стоит подписать только в том случае, если будет продан Криштиану Роналду, Карим Бензема или Гарет Бэйл. В противном случае, полагает наставник, у француза будет мало игрового времени и в его приобретении за большие деньги не будет смысла. Также сообщается, что если кто-то из этого трио и уйдет, то это Бэйл, к которому есть интерес в Англии.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел один матч за «Монако».

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