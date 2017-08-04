Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла
Источник: MarcaКомментарии
Стала известна позиция
главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана по возможному переходу
форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
Как сообщает Marca, Зидан полагает, что Мбаппе стоит
подписать только в том случае, если будет продан Криштиану Роналду, Карим
Бензема или Гарет Бэйл. В противном случае, полагает наставник, у француза
будет мало игрового времени и в его приобретении за большие деньги не будет
смысла. Также сообщается, что если кто-то из этого трио и уйдет, то это Бэйл, к
которому есть интерес в Англии.
В текущем сезоне 18-летний
Килиан Мбаппе провел один матч за «Монако».
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