Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла

Стала известна позиция главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана по возможному переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, Зидан полагает, что Мбаппе стоит подписать только в том случае, если будет продан Криштиану Роналду, Карим Бензема или Гарет Бэйл. В противном случае, полагает наставник, у француза будет мало игрового времени и в его приобретении за большие деньги не будет смысла. Также сообщается, что если кто-то из этого трио и уйдет, то это Бэйл, к которому есть интерес в Англии.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел один матч за «Монако».