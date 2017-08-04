Тимофей Мозгов: Хорошо, что сборная России играет в разных городах

Центровой сборной России Тимофей Мозгов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над Финляндией (91:75).

- Рассматриваете турнир Кондрашина и Белова как товарищеский?

- Для меня это подготовка к Евробаскету. Но в любом случае, когда мы выходим на площадку, мы хотим побеждать. Теперь ждем матч с Израилем: надеюсь, победим.

- Динамику игры сборной России видите?

- Мы выглядели тяжело, но мне понравилось, как мы играли. Для первой игры очень неплохо. Не всю игру, но какими-то отрезками мы правильно распоряжались мячом в нападении. Теперь нам надо растянуть это на всю игру.

- После турнира в Петербурге вы еще и в Казани сыграете. Раньше россияне почти не видели сборную.

- Хорошо, что мы играем в разных городах. Я только за, - сказал Мозгов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:15, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучшим у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.