Пять медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, отобранные у россиян, переданы новым обладателям
Начато перераспределение
медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, которые были отобраны у россиян.
Это связано с дисквалификацией российских спортсменов за употребление допинга.
Как сообщает ТАСС, это
произошло в Лондоне в день старта чемпионата мира по легкой атлетике. Напомним,
что чемпионат пройдет именно в столице Великобритании. Одна золотая и четыре
бронзовые награды мировых чемпионатов мировых первенств получили новых
обладателей.
В эстафете 4х400 метров на ЧМ 2013 года из-за
дисквалификации россиянок золото получила сборная США. Кроме того, Из-за нарушения
антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые
медали на чемпионатах 2009 и 2011 годов.
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