Пять медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, отобранные у россиян, переданы новым обладателям

Начато перераспределение медалей чемпионатов мира по легкой атлетике, которые были отобраны у россиян. Это связано с дисквалификацией российских спортсменов за употребление допинга.

Как сообщает ТАСС, это произошло в Лондоне в день старта чемпионата мира по легкой атлетике. Напомним, что чемпионат пройдет именно в столице Великобритании. Одна золотая и четыре бронзовые награды мировых чемпионатов мировых первенств получили новых обладателей.

В эстафете 4х400 метров на ЧМ 2013 года из-за дисквалификации россиянок золото получила сборная США. Кроме того, Из-за нарушения антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые медали на чемпионатах 2009 и 2011 годов.