УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Легии» за баннер о погибших в Варшавском восстании

Валерий Газзаев: Разве можно «Янг Бойз» называть слабым и говорить о том, что ЦСКА повезло?

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о сопернике армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.