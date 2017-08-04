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УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Легии» за баннер о погибших в Варшавском восстании

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Легии». Причина – баннер болельщиков перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Астаны» (1:0).

Перед игрой болельщики «Легии» вывесили на трибунах большой баннер. На нем был изображен немецкий солдат, который направил пистолет на польского мальчика.  «1944 год. Немцы убили 160 000 человек во время Варшавского восстания. Тысячи из них были детьми», - написано на баннере. Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Польша намерена требовать у Германии выплаты репараций за преступления нацистов во время Второй мировой войны.


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