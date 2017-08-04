Малиньяджи покинул тренировочный лагерь Макгрегора после опубликованных фотографий бойцом ММА

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи покинул тренировочный лагерь Конора Макгрегора.

«Я хочу прояснить картину. Сегодня я покидаю тренировочный лагерь Макгрегора. Я пришел туда с лучшими намерениями и хотел помочь.

Я полагаю, что мы с Конором уважаем друг друга в ринге, с учетом того, что мы проделали хорошую работу в течении двух спарринг-сессий. Но различные вещи вне ринга и то, как проходил сам лагерь, заставили меня прийти к этому решению. Я не могу диктовать свои условия в чужом тренировочном лагере, но у меня есть право решать — хочу ли я быть частью этого. Я не буду раскрывать никаких тактических секретов.

Если это имеет значение, я даю им свое слово. Те вещи, которые действительно расстроили меня — я скажу о них в свое время. Я желаю команде Макгрегора удачи в оставшейся части их лагеря», – написал Малиньяджи в Твиттере.

Ранее Макгрегор в своем твиттере опубликовал фотографии со спарринга с Малиньяджи. На них видно, как американский боксер сначала стоял напротив ирландца, а затем уже лежит на ринге.

Напомним, боксерский бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях.

При этом Макгрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.