«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд

Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн даст

Президент бельгийского «Стандарда» Бруно Венанси опроверг слухи о том, что нападающий Орланду Са может перейти в московский «Локомотив».