«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч четвертого тура
молодежного первенства России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Локомотива».
В составе победителей дубль
сделал Илья Рубцов. Также отличились Артем Галаджан и Владислав
Игнатенко. «Локомотив» набрал десять очков и делит с «Динамо» первое
место в турнирной таблице. У «СКА-Хабаровск» шесть очков и шестое место.
Молодежное первенство
4-й тур
«Локомотив» - «СКА-Хабаровск»
- 4:0
Голы: Галаджан, 13, Рубцов,
56, 87, Игнатенко, 81
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