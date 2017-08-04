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«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура молодежного первенства России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Локомотива».

В составе победителей дубль сделал Илья Рубцов. Также отличились Артем Галаджан и Владислав Игнатенко. «Локомотив» набрал десять очков и делит с «Динамо» первое место в турнирной таблице. У «СКА-Хабаровск» шесть очков и шестое место.

Молодежное первенство

4-й тур

«Локомотив» - «СКА-Хабаровск» - 4:0

Голы: Галаджан, 13, Рубцов, 56, 87, Игнатенко, 81

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