Морено является фаворитом в поединке против Петтиса, по мнению букмекеров
6 августа в Мехико (Мексика) состоится турнир UFC Fight Night 114, в главном бою которого мексиканец Брэндон Морено проведет поединок против американца Мерхио Петтиса.
Букмекеры отдают свое предпочтение Морено. Коэффициент на его победу равен 1,5 (при ставке в 1000 рублей выигрыш составит «чистыми» 500 рублей). Коэффициент на победу Петтиса равен 2,5 (при ставке в 1000 рублей выигрыш составит «чистыми» 1500 рублей).
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