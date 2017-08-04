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Морено является фаворитом в поединке против Петтиса, по мнению букмекеров

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

6 августа в Мехико (Мексика) состоится турнир UFC Fight Night 114, в главном бою которого мексиканец Брэндон Морено проведет поединок против американца Мерхио Петтиса.

Букмекеры отдают свое предпочтение Морено. Коэффициент на его победу равен 1,5 (при ставке в 1000 рублей выигрыш составит «чистыми» 500 рублей). Коэффициент на победу Петтиса равен 2,5 (при ставке в 1000 рублей выигрыш составит «чистыми» 1500 рублей).

Мужские ответы на мужские вопросы. Конференция «Советского спорта» о смешанных единоборствах (ММА)
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