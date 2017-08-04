Виталий Мутко: УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара
Президент РФС Виталий Мутко
советует УЕФА обратить внимание на переход бразильского форварда Неймара из «Барселоны»
в «ПСЖ».
«Мы как в театре смотрим
этот спектакль. Наша позиция и мнение ни на что не влияет, и надо к этому
спокойно относиться. Сделано это, так скажем, технично, якобы не нарушая
принципов fair play, я думаю УЕФА должен на это обратить внимание и посмотреть,
как это привести в норму. Ясно, что Неймар сам контракт не выкупал, ему
соответствующий клуб дал деньги, и он его выкупил.
Неймар сказал «для меня это
вызов». Ну какой вызов? Даже если сравнивать чемпионаты Франции и Испании... Не
вижу никакого здесь вызова кроме соответствующих условий, которые создаются»,
- цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним, ранее Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав
контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму
отступных в размере 222 миллионов евро.