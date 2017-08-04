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Виталий Мутко: УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко советует УЕФА обратить внимание на переход бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Мы как в театре смотрим этот спектакль. Наша позиция и мнение ни на что не влияет, и надо к этому спокойно относиться. Сделано это, так скажем, технично, якобы не нарушая принципов fair play, я думаю УЕФА должен на это обратить внимание и посмотреть, как это привести в норму. Ясно, что Неймар сам контракт не выкупал, ему соответствующий клуб дал деньги, и он его выкупил.

Неймар сказал «для меня это вызов». Ну какой вызов? Даже если сравнивать чемпионаты Франции и Испании... Не вижу никакого здесь вызова кроме соответствующих условий, которые создаются», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро. 

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