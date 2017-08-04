Валерий Газзаев: Разве можно «Янг Бойз» называть слабым и говорить о том, что ЦСКА повезло?

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о сопернике армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Нужно перестать давать скоропалительную оценку командам, попадающимся нашим клубам в еврокубках, а то мы сразу говорим - хороший соперник или нет, слабый или сильный. Любая команда, добившаяся права выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы, доказывает свою силу на внутренней арене. В прошлом году «Янг Бойз» выбили «Шахтер» из Лиги чемпионов, а сейчас они остановили киевское «Динамо». Разве можно этот коллектив называть слабым и говорить о том, что ЦСКА повезло?! Вот вам простой пример: «Зенит» вчера проиграл малоизвестному клубу из Израиля в Лиге Европы, а мог уступить с таким счётом, что были бы неизбежны проблемы по сумме двух матчей. Сейчас и в дальнейшем нашим клубам будут попадаться команды хорошего и высокого уровня, которые хотят реализовать свои амбиции и проявить себя. Давайте прекратим говорить о везении или невезении по итогам жеребьевки. Есть команда, и к ней надо готовиться, - передает слова Газзаева RT.

ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии. Первый матч пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне, ответный – 23 августа на «Арене ЦСКА» в Москве.