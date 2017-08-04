Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи0 : 1Ростов
Футбол  Ноттингем Форест0 : 0Миллуолл
Футбол  Сандерленд0 : 1Дерби Каунти
Футбол  Монако1 : 1Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Математические голы Дядюна. Любопытная статистика нападающего «Ростова»

Григорий Королев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард Владимир Дядюн дебютировал за «Ростов» в этом сезоне и уже в третьем матче забил первый гол за новый клуб в ворота «Анжи». Ну, забил, и забил. Ан-нет. Голы Владимир забивает избранно, с математической точностью.

В нечетных командах, за которые Дядюн играл в премьер-лиге, он обязательно первый мяч забивает в третьих играх. Десять лет назад он отличился за «Рубин» (первый клуб) именно в своем третьем матче. В 2010 году в нальчикском «Спартаке» (третья команда) он также забил в третьей игре. И вот такая же история в «Ростове» (пятый клуб). А что же в четных командах – да ничего, никаких голов. Ни в «Томи» (вторая), ни в «Динамо» (четвертая).

Матч

Анжи - Ростов - 0:1 (0:1)

Голы

Дядюн 19 (0:1).

Состав

Анжи: Солосин, Тетрашвили (Данченко, 46), Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Брызгалов, Яковлев, Маркелов, Мамтов (Липартия, 62)

Ростов: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Калачёв (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Мевля, Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн

Предупреждения:

Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 - Устинов, 34; Гацкан, 46; Песьяков, 88; Могилевец, 90

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.РФПЛ. 4-й тур. «Анжи» уступил «Ростову» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.Эйден Макгиди: В «Спартаке» все курили, а тренер дымил как паровозПолузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди поделился воспоминаниями от выступлений за «Спартак». Напомним, что команду тогда тренировал Валерий Карпин.Гол Дядюна принес «Ростову» выездную победу над «Анжи»Футболисты «Ростова» в гостях переиграл «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 1:0.«Анжи» – «Ростов» – 0:1. Как это былоВ матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с командой «Ростов».
MMA
Малиньяджи покинул тренировочный лагерь Макгрегора после опубликованных фотографий бойцом ММА
Футбол
Зидан готов работать с Мбаппе только в случае продажи Бензема, Роналду или Бэйла
Футбол
Марио Пашалич: Переход в «Спартак» – шаг назад? Я буду играть в Лиге чемпионов, о чем мечтал с детства
Футбол
«ПСЖ» собирается купить вратаря из чемпионата Испании за 100 миллионов евро
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Владимир Дядюн
Владимир Дядюнвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости