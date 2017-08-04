Математические голы Дядюна. Любопытная статистика нападающего «Ростова»

Форвард Владимир Дядюн дебютировал за «Ростов» в этом сезоне и уже в третьем матче забил первый гол за новый клуб в ворота «Анжи». Ну, забил, и забил. Ан-нет. Голы Владимир забивает избранно, с математической точностью.

В нечетных командах, за которые Дядюн играл в премьер-лиге, он обязательно первый мяч забивает в третьих играх. Десять лет назад он отличился за «Рубин» (первый клуб) именно в своем третьем матче. В 2010 году в нальчикском «Спартаке» (третья команда) он также забил в третьей игре. И вот такая же история в «Ростове» (пятый клуб). А что же в четных командах – да ничего, никаких голов. Ни в «Томи» (вторая), ни в «Динамо» (четвертая).