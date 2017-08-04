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Гол Дядюна принес «Ростову» выездную победу над «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ростова» в гостях переиграл «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 19-й минуте забил нападающий ростовской команды Владимир Дядюн, оказавшийся первым на добивании после мощного удара Сверрира Ингасона с дальней дистанции.

После этой игры «Ростов» набрал семь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 11-е место.

В следующем туре 9 августа «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Днем ранее «Анжи» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск».

Матч

Анжи - Ростов - 0:1 (0:1)

Голы

Дядюн 19 (0:1).

Состав

Анжи: Солосин, Тетрашвили (Данченко, 46), Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Брызгалов, Яковлев, Маркелов, Мамтов (Липартия, 62)

Ростов: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Калачёв (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Мевля, Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн

Предупреждения:

Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 - Устинов, 34; Гацкан, 46; Песьяков, 88; Могилевец, 90

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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