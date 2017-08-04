Гол Дядюна принес «Ростову» выездную победу над «Анжи»

Футболисты «Ростова» в гостях переиграл «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 19-й минуте забил нападающий ростовской команды Владимир Дядюн, оказавшийся первым на добивании после мощного удара Сверрира Ингасона с дальней дистанции.

После этой игры «Ростов» набрал семь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 11-е место.

В следующем туре 9 августа «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Днем ранее «Анжи» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск».