Эйден Макгиди: В «Спартаке» все курили, а тренер дымил как паровоз
Источник: The Liverpool EchoКомментарии
Полузащитник «Сандерленда»
Эйден Макгиди поделился воспоминаниями от выступлений за «Спартак». Напомним,
что команду тогда тренировал Валерий Карпин.
«В «Спартаке» курили
абсолютно все игроки. И тренер тоже. Как-то он позвал меня на разговор и дымил
как паровоз. Тогда он дал мне документ и сказал: «прочитай и поставь подпись».
А там было написано, что меня переводят в юношескую команду. До зимнего
перерыва оставалось две недели. После этого в «Спартаке» мне сообщили, что я и
после зимнего перерыва буду работать с юношами. Поэтому мне пришлось уйти», -
приводит слова Макгиди Liverpool Echo.
31-летний Эйден Макгиди
провел 98 матчей за «Спартак» и забил девять мячей при 24 голевых передачах.
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