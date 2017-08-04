Эйден Макгиди: В «Спартаке» все курили, а тренер дымил как паровоз

Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди поделился воспоминаниями от выступлений за «Спартак». Напомним, что команду тогда тренировал Валерий Карпин.

«В «Спартаке» курили абсолютно все игроки. И тренер тоже. Как-то он позвал меня на разговор и дымил как паровоз. Тогда он дал мне документ и сказал: «прочитай и поставь подпись». А там было написано, что меня переводят в юношескую команду. До зимнего перерыва оставалось две недели. После этого в «Спартаке» мне сообщили, что я и после зимнего перерыва буду работать с юношами. Поэтому мне пришлось уйти», - приводит слова Макгиди Liverpool Echo.

31-летний Эйден Макгиди провел 98 матчей за «Спартак» и забил девять мячей при 24 голевых передачах.