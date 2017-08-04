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Леонид Кучук: Становление «Ростова» продолжается

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против «Анжи» (1:0).

- Игра получилась сложной и вязкой для команд из-за душной погоды и высокой травы. Было понятно, что все решит один гол.

- Очень много игроков покинули «Ростов». Сложно создавать новую команду?
- Да, так как мы собрались за неделю до старта чемпионата. На первом сборе было всего 4 игрока из нынешней основы. Но мы работаем скрупулезно. Сейчас нужно объединить  ребят результатом, желанием, тренировками. Сложный процесс. Наше становление продолжается. Сколько одно продлится? Уже сделано многое. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, взяли хороших футболистов, которым не надо повторять по десять раз. Они всю понимают с первого взгляда. Если бы уровень ребят был ниже, то пришлось бы сложнее. Спасибо всем за работу, которая еще не закончилась, - сказал Кучук.

Напомним, что после четырех матчей на счету «Ростова» 7 набранных очков. 

Матч

Анжи - Ростов - 0:1 (0:1)

Голы

Дядюн 19 (0:1).

Состав

Анжи: Солосин, Тетрашвили (Данченко, 46), Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Брызгалов, Яковлев, Маркелов, Мамтов (Липартия, 62)

Ростов: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Калачёв (Думбия, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Мевля, Юсупов (Могилевец, 76), Дядюн

Предупреждения:

Яковлев, 32; Маркелов, 42; Мусалов, 62 - Устинов, 34; Гацкан, 46; Песьяков, 88; Могилевец, 90

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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