Михаил Заяц: В бою против меня финским бойцам никогда не помогала поддержка зрителей

Российский боец смешанного стиля Михаил Заяц рассказал о решении вернуться в бои, о тренировочном лагере и предстоящем поединке против Маркуса Вянттинена на M-1 Challenge 82.



- Почему в 2014 году ты перестал выступать?

- Так сложились обстоятельства. Была травма. Я пока решил посмотреть на всю ситуацию со стороны – как все происходит.



- Чем занимался все эти годы?

- Отдыхал, получал от жизни удовольствие, проводил много времени с семьей и, наконец, начал строительство дома, которое было запланировано уже давно.



- Как твое самочувствие? Все травмы залечены?

- Все слава Богу! Руки-ноги работают, голова думает.



- С кем ты тренируешься?

- С теми же парнями с кем и всегда. А сейчас еще к нашему лагерю присоединился Сэмми Шилт.



- Какие цели ты ставишь перед собой, возвращаясь на профессиональную арену смешанных единоборств?

- Только победа! Вне зависимости от места проведения турнира.



- Будет ли на тебя давить тот фактор, что бой пройдет на его Родине, и его будут поддерживать тысячи финских болельщиков?

- На протяжении многих лет, когда я выступал в Финляндии против местных бойцов, этот фактор никогда не помогал финским спортсменам.



- Тебе есть что сказать своему оппоненту прямо сейчас?

- Да! Я еду за твоей головой, викинг хренов!