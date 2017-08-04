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Михаил Заяц: В бою против меня финским бойцам никогда не помогала поддержка зрителей

Источник:  Mix FightКомментарии

Российский боец смешанного стиля Михаил Заяц рассказал о решении вернуться в бои, о тренировочном лагере и предстоящем поединке против Маркуса Вянттинена на M-1 Challenge 82.

- Почему в 2014 году ты перестал выступать?
- Так сложились обстоятельства. Была травма. Я пока решил посмотреть на всю ситуацию со стороны – как все происходит.

- Чем занимался все эти годы?
- Отдыхал, получал от жизни удовольствие, проводил много времени с семьей и, наконец, начал строительство дома, которое было запланировано уже давно.

- Как твое самочувствие? Все травмы залечены?
- Все слава Богу! Руки-ноги работают, голова думает.

- С кем ты тренируешься?
- С теми же парнями с кем и всегда. А сейчас еще к нашему лагерю присоединился Сэмми Шилт.

- Какие цели ты ставишь перед собой, возвращаясь на профессиональную арену смешанных единоборств?
- Только победа! Вне зависимости от места проведения турнира.

- Будет ли на тебя давить тот фактор, что бой пройдет на его Родине, и его будут поддерживать тысячи финских болельщиков?
- На протяжении многих лет, когда я выступал в Финляндии против местных бойцов, этот фактор никогда не помогал финским спортсменам.

- Тебе есть что сказать своему оппоненту прямо сейчас?
- Да! Я еду за твоей головой, викинг хренов!

Мужские ответы на мужские вопросы. Конференция «Советского спорта» о смешанных единоборствах (ММА)
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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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