Михаил Заяц: В бою против меня финским бойцам никогда не помогала поддержка зрителей
Российский
боец смешанного стиля Михаил Заяц
рассказал о решении вернуться в бои, о
тренировочном лагере и предстоящем
поединке против Маркуса Вянттинена на
M-1 Challenge 82.
- Почему в 2014 году ты перестал выступать?
- Так сложились обстоятельства. Была травма. Я пока решил посмотреть на всю ситуацию со стороны – как все происходит.
- Чем занимался все эти годы?
- Отдыхал, получал от жизни удовольствие, проводил много времени с семьей и, наконец, начал строительство дома, которое было запланировано уже давно.
- Как твое самочувствие? Все травмы залечены?
- Все слава Богу! Руки-ноги работают, голова думает.
- С кем ты тренируешься?
- С теми же парнями с кем и всегда. А сейчас еще к нашему лагерю присоединился Сэмми Шилт.
- Какие цели ты ставишь перед собой, возвращаясь на профессиональную арену смешанных единоборств?
- Только победа! Вне зависимости от места проведения турнира.
- Будет ли на тебя давить тот фактор, что бой пройдет на его Родине, и его будут поддерживать тысячи финских болельщиков?
- На протяжении многих лет, когда я выступал в Финляндии против местных бойцов, этот фактор никогда не помогал финским спортсменам.
- Тебе есть что сказать своему оппоненту прямо сейчас?
- Да! Я еду за твоей головой, викинг хренов!
Мужские ответы на мужские вопросы. Конференция «Советского спорта» о смешанных единоборствах (ММА)