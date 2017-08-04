Иван Банников: На M-1 Challenge 82 Заяц покажет, что он находится в лучшей форме, чем когда-либо

Главный менеджер команды «Стрела Promotion» Иван Банников рассказал о том, когда и как было принято решение о возвращении Михаила Зайца и об ожиданиях от предстоящего боя против Маркуса Вянттинена на M-1 Challenge 82.



- При каких обстоятельствах Михаил принял решение вернуться и снова начать выступать?

- Вопрос обстоятельств лежал в области медицины. Как только он почувствовал в себе силы снова выступать и все старые травмы были залечены – мы поговорили с ним, и он сказал, что готов драться.



- Какие у вас цели на его возвращение?

- Цели очень простые – он хочет быть чемпионом, хочет только побеждать. Мы готовы показать в бою на M-1 Challenge 82, что Михаил сейчас находится в лучшей форме, чем когда-либо. А дальше будем смотреть, как будут развиваться события.



- Какие еще промоушены помимо M-1 Global проявляют интерес к Михаилу?

- Не секрет, что свои последние бои Михаил провел в Bellator и контракт с ними истек, когда он был травмирован. Сейчас там поменялось руководство, и они вновь хотели бы видеть Мишу у себя. Не отбрасываем мы и вариант с UFC. Я верю, что Михаил готов выступать на самом высоком уровне, у него отличные перспективы и он достойно будет защищать честь флага своей страны, привозя домой новые победы.



- Что ожидаете от предстоящего поединка?

- Это будет яркий бой и Михаил докажет, что он сейчас как боец лучше, чем когда-либо был.



- За счет чего Михаил сможет одержать победу?

- В Михаиле меня всегда удивляла одна вещь. Даже когда у него были порваны связки и он еле ходил, но при этом у него шел тренировочный процесс. Михаил выполнял все упражнения наряду со здоровыми спортсменами и ни разу от него никто не слышал хоть какой-то жалобы на боль и неудобство. Здоровые бойцы жаловались, что они устают, а он выполнял тренировку сверх нормы. Я думаю, именно так рождаются чемпионы, когда человеку больно, а он делает больше, чем остальные, которым не больно. За счет свой работоспособности и агрессии Михаил Заяц способен добиться очень многого.