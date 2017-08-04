Результаты жеребьевки еврокубков, победа «Ростова». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей дня.
1. Состоялась жеребьевка
раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА предстоит сыграть со
швейцарским «Янг Бойз».
2. Узнали своих соперников и
российские клубы на аналогичной стадии Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом»,
а «Краснодар» - с «Црвеной Звездой».
3. «Ростов» обыграл «Анжи» в
стартовом матче четвертого тура РФПЛ.
4. Ибрагимович, Мхитарян и
Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги Европы.
5. Сборная России по
баскетболу обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова.
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