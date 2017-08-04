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Результаты жеребьевки еврокубков, победа «Ростова». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА предстоит сыграть со швейцарским «Янг Бойз».

2. Узнали своих соперников и российские клубы на аналогичной стадии Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», а «Краснодар» - с «Црвеной Звездой».

3. «Ростов» обыграл «Анжи» в стартовом матче четвертого тура РФПЛ.

4. Ибрагимович, Мхитарян и Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги Европы.

5. Сборная России по баскетболу обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова.

Текст дня: Трансферный терроризм. Что не так с переходом Неймара в «ПСЖ»?

Голосование: Пройдет ли ЦСКА «Янг Бойз»?

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?
Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?


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