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Джошуа – Кличко: Мы здорово зажгли на ринге в апреле

Источник:  RT на русскомКомментарии

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа в своем твиттере выразил уважение Владимиру Кличко, который объявил о завершении карьеры.

«Уважение, чемпион. Мы здорово зажгли на ринге в апреле. Буду рад получить от тебя любой совет, который поможет мне удержаться на вершине 10 лет», — цитирует Джошуа RT.

Напомним, что последний бой на профессиональном ринге для Кличко завершился поражением от Джошуа.

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