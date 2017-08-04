Джошуа – Кличко: Мы здорово зажгли на ринге в апреле
Источник: RT на русскомКомментарии
Британский боксер, чемпион
мира в тяжелом весе Энтони Джошуа в своем твиттере выразил уважение Владимиру
Кличко, который объявил о завершении карьеры.
«Уважение, чемпион. Мы здорово зажгли на ринге в апреле.
Буду рад получить от тебя любой совет, который поможет мне удержаться на
вершине 10 лет», — цитирует Джошуа RT.
Напомним, что последний бой на профессиональном ринге для
Кличко завершился поражением от Джошуа.
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