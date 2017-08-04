Болт выиграл первый предварительный забег на ЧМ по легкой атлетике

В Лондоне (Великобритания) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Знаменитый ямайский спринтер Уэйн Болт стал победителем первого для себя предварительного забега на дистанции 100 метров.

В Лондоне (Великобритания) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Знаменитый ямайский спринтер Уэйн Болт стал победителем первого для себя предварительного забега на дистанции 100 метров.

Ямаец показал результат 10,07 секунды и вышел в следующую стадию. Напомним, что после чемпионата мира Болт завершит карьеру.

Чемпионат мира по легкой атлетике

Лондон (Великобритания)

Бег на 100 метров

Мужчины

Первый раунд

Шестой забег

1. Усэйн Болт (Ямайка) 10,07

2. Джеймс Дасаолу (Великобритания) 10,13

3. Джимми Вико (Франция) 10,15