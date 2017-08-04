Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне благодаря отказу Халеп
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4 финала турнира WTA в Вашингтоне
(США) между россиянкой Екатериной Макаровой и румынкой Симоной Халеп завершился
в пользу российской теннисистки, так как ее соперница из-за проблем со
здоровьем была вынуждена отказаться от борьбы.
На момент остановки матча
счет был 2:6, 6:3, 1:0
в пользу Макаровой. В полуфинале она сыграет с победителем пары Сабин Лисицки (Германия)
– Осеан Доден (Франция).
Турнир WTA
Вашингтон (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 226 750 долларов
1/4 финала
Екатерина Макарова
(Россия) – Симона Халеп (Румыния) - 2:6, 6:3, 1:0, отказ Халеп
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