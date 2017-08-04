Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне благодаря отказу Халеп

Матч 1/4 финала турнира WTA в Вашингтоне (США) между россиянкой Екатериной Макаровой и румынкой Симоной Халеп завершился в пользу российской теннисистки, так как ее соперница из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от борьбы.

На момент остановки матча счет был 2:6, 6:3, 1:0 в пользу Макаровой. В полуфинале она сыграет с победителем пары Сабин Лисицки (Германия) – Осеан Доден (Франция).

Турнир WTA

Вашингтон (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 226 750 долларов

1/4 финала

Екатерина Макарова (Россия) – Симона Халеп (Румыния) - 2:6, 6:3, 1:0, отказ Халеп