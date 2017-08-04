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«Монако» одержал победу над «Тулузой» в стартовом матче чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монако».

В составе победителей отличились Жемерсон, Радамель Фалькао и Камил Глик. У «Тулузы» забивали Зинедин Машаш и Анди Делорт. «Монако», таким образом, пока является лидером чемпионата. Напомним, что в прошлом сезоне монегаски стали чемпионами.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

Матч

Монако - Тулуза - 3:2 (1:1)

Голы

Машаш 6 (0:1). Жемерсон 28 (1:1). Делор 53 (1:2). Фалькао 58 (2:2). Глик 70 (3:2).

Состав

Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Лопеш (Каррильо, 54), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Сент-Максимин, 75), Фалькао (Тилеманс, 86)

Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Мубандже, Яго, Блен, Сангаре (Бодиже, 64), Машаш (Сомалия, 55), Дурмаз (Саного, 73), Жан, Делор

Предупреждения:

Моутинью, 50 - Сангаре, 26; Машаш, 30; Мубандже, 81

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

04 августа 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция


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