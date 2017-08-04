«Монако» одержал победу над «Тулузой» в стартовом матче чемпионата Франции
Матч первого тура
чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу «Монако».
В составе победителей
отличились Жемерсон, Радамель Фалькао и Камил Глик. У «Тулузы» забивали Зинедин
Машаш и Анди Делорт. «Монако», таким образом, пока является лидером чемпионата.
Напомним, что в прошлом сезоне монегаски стали чемпионами.
Чемпионат Франции.
Лига 1
1-й тур
Матч
Голы
Машаш 6 (0:1). Жемерсон 28 (1:1). Делор 53 (1:2). Фалькао 58 (2:2). Глик 70 (3:2).
Состав
Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Лопеш (Каррильо, 54), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Сент-Максимин, 75), Фалькао (Тилеманс, 86)
Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Мубандже, Яго, Блен, Сангаре (Бодиже, 64), Машаш (Сомалия, 55), Дурмаз (Саного, 73), Жан, Делор
Предупреждения:
Моутинью, 50 - Сангаре, 26; Машаш, 30; Мубандже, 81
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
04 августа 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция