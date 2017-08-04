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Британец Фара стал чемпионом мира в беге на 10 000 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Первый комплект медалей был разыгран в беге на дистанции 10 000 метров у мужчин, и победу одержал британский спортсмен Мо Фара.

Время победителя – 26 минут 49,53 секунды. Фара стал чемпионом мира на этой дистанции в третий раз в своей карьере. Вторым стал представитель Уганды Джошуа Чептегеи, третьим – кениец Пол Тануи.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 10 000 метров

Мужчины

Финал

1. Мо Фара (Великобритания) 26.49,53

2. Джошуа Чептегеи (Уганда) 26.49,94

3. Пол Тануи (Кения) 26.50,60

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