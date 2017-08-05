«Сандерленд» и «Дерби» разошлись миром в стартовом матче Чемпионшипа

Стартовал первый тур английского Чемпионшипа.

В пятницу состоялись два матча стартового тура.»Сандерленд» и «Дерби» сыграли вничью – 1:1. У хозяев с пенальти отличился Льюис Граббан, у гостей – Брэдли Джонсон. В другом матче «Ноттингем Форрест» обыграл «Миллуол» со счетом 1:0 благодаря голу Барри Маккея.

Напомним, что с нынешнего сезона в Чемпионшипе будет работать российский тренер Леонид Слуцкий, который возглавляет «Халл Сити».

Чемпионшип

1-й тур