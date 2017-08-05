«Сандерленд» и «Дерби» разошлись миром в стартовом матче Чемпионшипа
Стартовал первый тур английского Чемпионшипа.
В пятницу состоялись два
матча стартового тура.»Сандерленд» и «Дерби» сыграли вничью – 1:1. У хозяев с
пенальти отличился Льюис Граббан, у гостей – Брэдли Джонсон. В другом матче «Ноттингем
Форрест» обыграл «Миллуол» со счетом 1:0 благодаря голу Барри Маккея.
Напомним, что с нынешнего
сезона в Чемпионшипе будет работать российский тренер Леонид Слуцкий, который
возглавляет «Халл Сити».
Чемпионшип
1-й тур
Матч
Сандерленд - Дерби Каунти - 1:1 (1:1)
Голы
Джонсон 12 (0:1). Граббан 42 (1:1 - пен.).
Состав
Сандерленд: Стил, Браунинг, Джонс, Коне, Гэллоуэй, Каттермоул, Хонеймэн, Вогэн, Макгиди, Ндонг, Граббан
Дерби Каунти: Карсон, Форсайт, Кео, Уисдом, Дэвис, Хаддлстоун, Джонсон, Расселл (Брисон, 90), Баттерфилд, Вайманн (Выдра, 66), Мартин (Ньюджент, 78)
Предупреждения:
Вогэн, 89 - нет
Место и дата
04 августа 21:45, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Матч
Ноттингем Форест - Миллуолл - 1:0 (1:0)
Голы
МакКей 41 (1:0).
Состав
Ноттингем Форест: Смит, Траоре, Дариква, Клу, Уорролл, Мансьенн, МакКей, Озборн (Коэн, 59), Воган, Бреретон (Доуэлл, 59), Мёрфи (Миллз, 77)
Миллуолл: Арчер, МакЛоулин, Савиль, Мередит, Купер, Уильямс (Эллиотт, 83), Хатчинсон, Уоллас, Морисон, Грегори (Фергюсон, 78), О'Брайен (Оньединма, 67)
Предупреждения:
нет - Савиль, 89
Место и дата
04 августа 21:45, Сити Граунд, Онлайн-трансляция