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«Сандерленд» и «Дерби» разошлись миром в стартовом матче Чемпионшипа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стартовал первый тур английского Чемпионшипа.

В пятницу состоялись два матча стартового тура.»Сандерленд» и «Дерби» сыграли вничью – 1:1. У хозяев с пенальти отличился Льюис Граббан, у гостей – Брэдли Джонсон. В другом матче «Ноттингем Форрест» обыграл «Миллуол» со счетом 1:0 благодаря голу Барри Маккея.

Напомним, что с нынешнего сезона в Чемпионшипе будет работать российский тренер Леонид Слуцкий, который возглавляет «Халл Сити».

Чемпионшип

1-й тур

Матч

Сандерленд - Дерби Каунти - 1:1 (1:1)

Голы

Джонсон 12 (0:1). Граббан 42 (1:1 - пен.).

Состав

Сандерленд: Стил, Браунинг, Джонс, Коне, Гэллоуэй, Каттермоул, Хонеймэн, Вогэн, Макгиди, Ндонг, Граббан

Дерби Каунти: Карсон, Форсайт, Кео, Уисдом, Дэвис, Хаддлстоун, Джонсон, Расселл (Брисон, 90), Баттерфилд, Вайманн (Выдра, 66), Мартин (Ньюджент, 78)

Предупреждения:

Вогэн, 89 - нет

Место и дата

04 августа 21:45, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Матч

Ноттингем Форест - Миллуолл - 1:0 (1:0)

Голы

МакКей 41 (1:0).

Состав

Ноттингем Форест: Смит, Траоре, Дариква, Клу, Уорролл, Мансьенн, МакКей, Озборн (Коэн, 59), Воган, Бреретон (Доуэлл, 59), Мёрфи (Миллз, 77)

Миллуолл: Арчер, МакЛоулин, Савиль, Мередит, Купер, Уильямс (Эллиотт, 83), Хатчинсон, Уоллас, Морисон, Грегори (Фергюсон, 78), О'Брайен (Оньединма, 67)

Предупреждения:

нет - Савиль, 89

Место и дата

04 августа 21:45, Сити Граунд, Онлайн-трансляция

 

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