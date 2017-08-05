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Гурбан Гурбанов: У «Карабаха» есть шанс пройти «Копенгаген»

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Копенгагеном».

«Мы ждали любого из пяти потенциальных соперников. Сила соперника известна. Времени мало. В любом случае, у нас есть шанс, и мы постараемся этим воспользоваться. Проанализируем соперника и максимальным образом подготовимся к игре», - цитирует Гурбанова  azerisport.com.

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» (Беер-Шева) – «Марибор» (Словения)

Путь представителей лиг

«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния) 

Голосование: Пройдет ли ЦСКА «Янг Бойз»?

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