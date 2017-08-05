Гурбан Гурбанов: У «Карабаха» есть шанс пройти «Копенгаген»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал
результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда
сыграет с «Копенгагеном».
«Мы ждали любого из пяти
потенциальных соперников. Сила соперника известна. Времени мало. В любом
случае, у нас есть шанс, и мы постараемся этим воспользоваться. Проанализируем
соперника и максимальным образом подготовимся к игре», - цитирует Гурбанова
azerisport.com.
Путь чемпионов
«Карабах»
(Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» (Беер-Шева) – «Марибор» (Словения)
Путь представителей лиг
«Истанбул» (Турция) –
«Севилья» (Испания)
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)