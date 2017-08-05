FIFPro после перехода Неймара призвала Еврокомиссию начать расследование трансферных правил
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала Еврокомиссию начать расследование трансферных правил после перехода бразильского форварда Неймара в «ПСЖ».
«FIFPro
призывает Еврокомиссию изучить движение денежных средств, потраченных на
футбольные трансферы внутри Евросоюза, чтобы оценить эффект, который они
оказывают на баланс конкурентоспособности в регионе. Переход Неймара из
«Барселоны» в ПСЖ является примером того, как футбол все больше становится
сферой влияния избранной группы богатых, преимущественно европейских клубов.
Нынешние правила трансферов,
регулируемые ФИФА, являются антиконкурентными, необоснованными и незаконными»,
— говорится в заявлении генерального секретаря FIFPro Тео ван Сеггелена. Его
слова приводит «Газета.Ru».
Напомним, ранее Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав
контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму
отступных в размере 222 миллионов евро.