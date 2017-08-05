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Александр Горшков: «Утрехт» «Зениту» вполне по зубам

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился своим мнением о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть с «Утрехтом».

«Эта неудача (в матче с Бней-Иегудой») станет поучительной для команды Роберто Манчини. «Зенит» в ответной игре предстал не в оптимальном составе. Да и наверняка они держали в уме предстоящий матч со «Спартаком». Ничего страшного не произошло.

Все для команды в итоге сложилось удачно. А «Утрехт» вполне «Зениту» по зубам. Если подойдут к игре в оптимальных форме и составе, то должны пройти дальше», — цитирует Горшкова RT.

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

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