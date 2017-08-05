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Жулиано просит «Зенит» отпустить его

Источник:  UOL EsporteКомментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано хочет покинуть клуб. Об этом сообщает бразильское издание UOL Esporte.

Сообщается, что футболист обеспокоен недостатком игровой практики, что может сказаться на его шансах сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018. В связи с этим он хотел бы сменить клуб. В руководстве «Зенита» с пониманием отнеслись к просьбе бразильца и разрешили ему искать новую команду.

В текущем сезоне 27-летний Жулиано провел четыре матча за «Зенит».

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