Евгений Загорулько: Трудно не столько под нейтральным флагом, сколько без подготовки
Тренер сборной
России по прыжкам высоту Евгений Загорулько рассказал, как команда готовилась к
чемпионату мира по легкой атлетике.
Мы сейчас находимся в таком положении, что не знаем — будут там нас вообще встречать, не будут, где поселят — вместе с командой или где-нибудь на отшибе, потом сам добирайся», - цитирует Загорулько «Собеседник».
Напомним,
чемпионат продлится до 13 августа. В предпоследний день турнира состоятся
финальные соревнования по прыжкам в высоту.
Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.