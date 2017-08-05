Евгений Загорулько: Трудно не столько под нейтральным флагом, сколько без подготовки

Тренер сборной России по прыжкам высоту Евгений Загорулько рассказал, как команда готовилась к чемпионату мира по легкой атлетике.



«Трудно не столько под нейтральным флагом, сколько без подготовки. Подготовки-то целевой не было. Задача была одна: у нас план заканчивался чемпионатом России, а дальше как получится. Про чемпионат мира никто ничего не знал — то можем выступить, то не можем... По организационной части ничего сказать не могу.

Мы сейчас находимся в таком положении, что не знаем — будут там нас вообще встречать, не будут, где поселят — вместе с командой или где-нибудь на отшибе, потом сам добирайся», - цитирует Загорулько «Собеседник».

Напомним, чемпионат продлится до 13 августа. В предпоследний день турнира состоятся финальные соревнования по прыжкам в высоту. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

