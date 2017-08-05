Фернандо сменил «Манчестер Сити» на «Галатасарай»
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Полузащитник
Фернандо покинул «Манчестер Сити» и стал игроком «Галатасарая». Об этом сообщает
официальный сайт английского клуба.
Сообщается,
что бразилец подписал с турецким клубом долгосрочный контракт. 30-летний Фернандо перешел в «Манчестер Сити» из
«Порту» летом 2014 и за три года в клубе сыграл в 101 матче, забив четыре гола.
В прошедшем сезоне Фернандо провел 27
матчей за «Сити».
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