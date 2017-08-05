Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Динамо- : -Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Уфа- : -Ахмат
Футбол  Крылья Советов- : -Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фернандо сменил «Манчестер Сити» на «Галатасарай»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Полузащитник Фернандо покинул «Манчестер Сити» и стал игроком «Галатасарая». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что бразилец подписал с турецким клубом долгосрочный контракт. 30-летний Фернандо перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» летом 2014 и за три года в клубе сыграл в 101 матче, забив четыре гола.

В прошедшем сезоне Фернандо провел 27 матчей за «Сити».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касерес стал игроком «Вероны»Уругвайский защитник Мартин Касерес перешел в «Верону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Астон Вилла» арендовала Онома у «Тоттенхэма»Полузащитник «Тоттенхэма» Джош Онома перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Защитник ЦСКА Чернов продолжит сезон в «Урале»Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Об этом информирует официальный сайт армейцев.Бадштубер, отказавшийся от перехода в «Спартак», стал игроком «Штутгарта»Как сообщает официальный сайт «Штутгарта», 28-летний защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер подписал контракт с клубом сроком на один год и будет выступать под номером «28».
Теннис
Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне благодаря отказу Халеп
Легкая атлетика
Болт выиграл первый предварительный забег на ЧМ по легкой атлетике
Бокс
Джошуа – Кличко: Мы здорово зажгли на ринге в апреле
Футбол
Леонид Кучук: Становление «Ростова» продолжается
все новости
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Франсиско Режес Фернандо
Франсиско Режес Фернандовсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы