Фернандо сменил «Манчестер Сити» на «Галатасарай»

Уругвайский защитник Мартин Касерес перешел в «Верону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Касерес стал игроком «Вероны» Уругвайский защитник Мартин Касерес перешел в «Верону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Полузащитник «Тоттенхэма» Джош Онома перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

«Астон Вилла» арендовала Онома у «Тоттенхэма» Полузащитник «Тоттенхэма» Джош Онома перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Об этом информирует официальный сайт армейцев.

Защитник ЦСКА Чернов продолжит сезон в «Урале» Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Об этом информирует официальный сайт армейцев.