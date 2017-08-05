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Gambit Esports примет участие в IEM Oakland 2017

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Коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир IEM Oakland 2017.

В чемпионате примут участие 12 команд, восемь из которых получат инвайты, а четыре остальных пройдут через квалификации. Ранее инвайты получили FaZe Clan, Astralis, G2 Esports, SK Gaming, Cloud9 и Team Liquid.

IEM Oakland 2017 пройдет 18-19 ноября в Окленде на Оракл-арене. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.

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