Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Динамо- : -Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Уфа- : -Ахмат
Футбол  Крылья Советов- : -Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США) между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Зверева.

Матч продолжался 57 минут. У Зверева семь эйсов и две двойные ошибки, у Медведева – два эйса и пять двойных. В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Томми Пауль (США) – Кеи Нисикори (Япония).

Турнир АТР. Вашингтон (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 750 080 долларов

1/4 финала

Матч

Зверев А. (Германия) - Медведев Д. (Россия) - 6:2, 6:4

Место и дата

05 августа 02:00, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмыШвейцарский теннисист Стэн Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы колена.Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне50-я ракетка мира Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8 финала турнира ATP City Open в Вашингтоне.Федерер примет участие в турнире «Мастерс-1000» в МонреалеШвейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что примет участие в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале.Тим обыграл Лааксонена и вышел в третий круг турнира в ВашингтонеАвстрийский теннисист Доминик Тим в рамках второго круга турнира в Вашингтоне победил швейцарца Генри Лааксонена со счетом 6:3, 6:3.Леонардо Майер обыграл Флориана Майера в финале турнира в ГамбургеФинальный матч турнира АТР в Гамбурге (Германия) между аргентинцем Леонардо Майером и немцем Флорианом Майером завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Леонардо Майера.
Главные новости
Футбол
Результаты жеребьевки еврокубков, победа «Ростова». Главные новости дня
Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Амьеном»
Футбол
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
Теннис
Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Футбол
Вратарь «Тамбова» Смирнов на просмотре в ЦСКА
Футбол
Аскасибар не станет игроком «Зенита»
Футбол
Жулиано просит «Зенит» отпустить его
Легкая атлетика
Британец Фара стал чемпионом мира в беге на 10 000 метров
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в стартовом матче чемпионата Франции
Теннис
Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне благодаря отказу Халеп
все новости
Александр Зверев
Александр Звереввсе новости
Даниил Медведев
Даниил Медведеввсе новости
ATP Tour
ATP Tour