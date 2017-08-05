Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4
финала турнира в Вашингтоне (США) между немцем Александром Зверевым и
россиянином Даниилом Медведевым завершился победой немецкого теннисиста.
Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Зверева.
Матч
продолжался 57 минут. У Зверева семь эйсов и две двойные ошибки, у Медведева –
два эйса и пять двойных. В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Томми
Пауль (США) – Кеи Нисикори (Япония).
Турнир
АТР. Вашингтон (США)
Покрытие:
хард
Призовой
фонд: 1 750 080 долларов
1/4
финала
Матч
Зверев А. (Германия) - Медведев Д. (Россия) - 6:2, 6:4
Место и дата
05 августа 02:00, , Онлайн-трансляция
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