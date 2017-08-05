Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США) между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Зверева.

Матч продолжался 57 минут. У Зверева семь эйсов и две двойные ошибки, у Медведева – два эйса и пять двойных. В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Томми Пауль (США) – Кеи Нисикори (Япония).

Турнир АТР. Вашингтон (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 750 080 долларов

1/4 финала