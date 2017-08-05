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Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Монако» обыграл «Тулузу» в матче первого тура чемпионата Франции. В этой игре травму получил нападающий монегасков Килиан Мбаппе.

После травмы футболист был заменен на 75-й минуте. Степень серьезности поверждения пока неизвестна.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел два матча за «Монако».

Матч

Монако - Тулуза - 3:2 (1:1)

Голы

Машаш 6 (0:1). Жемерсон 28 (1:1). Делор 53 (1:2). Фалькао 58 (2:2). Глик 70 (3:2).

Состав

Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Лопеш (Каррильо, 54), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Сент-Максимин, 75), Фалькао (Тилеманс, 86)

Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Мубандже, Яго, Блен, Сангаре (Бодиже, 64), Машаш (Сомалия, 55), Дурмаз (Саного, 73), Жан, Делор

Предупреждения:

Моутинью, 50 - Сангаре, 26; Машаш, 30; Мубандже, 81

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

04 августа 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция

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