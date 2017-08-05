Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Амьеном»
Источник: L'EquipeКомментарии
Новичок «ПСЖ»
Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции
против «Амьена». Об этом сообщают французские СМИ.
Как
информирует L’Equipe, клуб еще не может задействовать игрока,
так как лига не получила международный трансферный сертификат на игрока. Матч «ПСЖ»
- «Амьен» начнется сегодня в 18:15 по Москве.
Матч
Место и дата
05 августа 18:15, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
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