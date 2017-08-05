Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Амьеном»

Новичок «ПСЖ» Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L’Equipe, клуб еще не может задействовать игрока, так как лига не получила международный трансферный сертификат на игрока. Матч «ПСЖ» - «Амьен» начнется сегодня в 18:15 по Москве.

Напомним, ранее Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.