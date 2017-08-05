Григорий Дрозд: Не представляю как Уорд будет драться с Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал заявление тренера Андре Уорда Вирджила Хантера, который рассказал о планах сразиться с Энтони Джошуа.



– Даже сразу не представишь. Огромная разница в весе и росте. Если в истории бокса что-то подобное было, то во времена, когда не было первой тяжелой весовой категории, и в тяжелый вес боксеры переходили из 75 килограмм.

Возьмем крайние цифры. Допустим, Уорд в бою весит 90 килограмм, но Джошуа все равно намного больше. Авантюра. Конечно, Уорд будет быстрее, но я не понимаю, как он сможет подойти на ближнюю дистанцию. Что-то мне подсказывает, – смеется, – что Джошуа – фаворит.

– Джошуа – лучший тяжеловес мира?

– Да. И при этом он еще не показал весь свой потенциал. Он проигрывал Владимиру Кличко по ходу боя. Ему надо еще учиться. Но при этом он – самый яркий боксер в тяжелом весе. У него есть все шансы стать очень большим боксером во всех смыслах.