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Григорий Дрозд: Фьюри мог бы составить конкуренцию Джошуа

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.            

– Фьюри мог бы составить конкуренцию. Никто не ожидал от него такой смелости, прыти и пренебрежения, которые он продемонстрировал в поединке с Кличко. Неприятности он бы Джошуа доставил, но, кажется, удар у Джошуа крепче.

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