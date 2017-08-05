Григорий Дрозд: Фьюри мог бы составить конкуренцию Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд сравнил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

– Фьюри мог бы составить конкуренцию. Никто не ожидал от него такой смелости, прыти и пренебрежения, которые он продемонстрировал в поединке с Кличко. Неприятности он бы Джошуа доставил, но, кажется, удар у Джошуа крепче.