Леонарду Жардим: Мбаппе вернется в строй через две-три недели
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о
травме Килиана Мбаппе, которую француз получил в матче первого тура лиги 1
против «Тулузы» (3:2).
«Там ничего серьезного. На его восстановление
понадобится две-три недели», - приводит слова Жардима L`Equipe.
Напомним, футболист был заменен на 75-й минуте встречи из-за травмы.
Матч
Голы
Машаш 6 (0:1). Жемерсон 28 (1:1). Делор 53 (1:2). Фалькао 58 (2:2). Глик 70 (3:2).
Состав
Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Лопеш (Каррильо, 54), Лемар, Моутинью, Мбаппе (Сент-Максимин, 75), Фалькао (Тилеманс, 86)
Тулуза: Лафон, Жюльен, Амьен-Аду, Мубандже, Яго, Блен, Сангаре (Бодиже, 64), Машаш (Сомалия, 55), Дурмаз (Саного, 73), Жан, Делор
Предупреждения:
Моутинью, 50 - Сангаре, 26; Машаш, 30; Мубандже, 81
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
04 августа 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция