Леонарду Жардим: Мбаппе вернется в строй через две-три недели

Лига 1. 1-й тур. «ПСЖ» - «Амьен», «Сент-Этьен» - «Ницца» и другие матчи «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей первого тура чемпионата Франции по футболу.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Амьеном» Новичок «ПСЖ» Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена». Об этом сообщают французские СМИ.