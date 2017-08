Видео дня: Тьерри Анри забил мяч в кольцо с центра площадки

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри забил баскетбольный мяч в кольцо с центра площадки.

Француз и ряд еще легендарных футболистов находят в Йоханнесбурге, где проведут матч в поддержку ЮНИСЕФ.

Thierry Henry ⚽️ volleys it in 🏀 from half court after #NBAAfricaGame practice! pic.twitter.com/Tvj3W1fLwr