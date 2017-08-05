Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с
армянином Левоном Ароняном в третьем раунде на третьем этапе Grand Chess Tour в
Сент-Луисе.
Партия завершилась на 23-м ходу, россиянин играл белыми
фигурами.
Ранее, во втором раунде российский гроссмейстер уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
После трех туров лидерство делят Карлсен, Каруана и Вашье-Лаграв, каждый из которых набрал по два очка.
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