Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в третьем раунде на третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Партия завершилась на 23-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.

Ранее, во втором раунде российский гроссмейстер уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

После трех туров лидерство делят Карлсен, Каруана и Вашье-Лаграв, каждый из которых набрал по два очка.