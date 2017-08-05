Мартин Касерес стал игроком «Вероны»
Уругвайский защитник Мартин Касерес подписал однолетний
контракт с «Вероной», сообщает официальный сайт желто-синих.
Последним местом работы 30-летнего футболиста был «Саутгемптон», в который он перешел из «Ювентуса» на правах свободного агента.
Ufficiale: Martin #Caceres è un nuovo calciatore del Verona!— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 4 августа 2017 г.
I dettagli ➡️ https://t.co/oH5E8bHWUA#BenvenutoMartin #DaiVerona pic.twitter.com/uMm6ZIas7O
За «святых» Касерес сыграл четыре матча, в которых заработал
одну желтую карточку и покинул клуб в качестве свободного агента.
Стоит отметить, что Мартин в разное время выступал за «Вильярреал», «Барселону» и «Севилью», сыграв в общей сложности в испанском примере 86 матчей, забил четыре мяча, отдал пять результативных передач.
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