Мартин Касерес стал игроком «Вероны»

Уругвайский защитник Мартин Касерес подписал однолетний контракт с «Вероной», сообщает официальный сайт желто-синих.

Последним местом работы 30-летнего футболиста был «Саутгемптон», в который он перешел из «Ювентуса» на правах свободного агента.

За «святых» Касерес сыграл четыре матча, в которых заработал одну желтую карточку и покинул клуб в качестве свободного агента.

Стоит отметить, что Мартин в разное время выступал за «Вильярреал», «Барселону» и «Севилью», сыграв в общей сложности в испанском примере 86 матчей, забил четыре мяча, отдал пять результативных передач.

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