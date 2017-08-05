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Александр Бубнов: «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я не уверен в этом

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Уфа» и «Ахмат».

«Грозненцы перестраиваются: новый тренер – новые требования. Против «Ростова» на выезде они выглядели довольно уверенно: играли организованно, соблюдали баланс. Моментов создали немного, как и «Ростов», но победили. В игре с «Уфой» будет точно не легче, поскольку команда Семака смогла сохранить костяк. Они стабильны и сыграны, хотя и стараются перестроиться на более агрессивную модель. Также нужно учитывать фактор синтетического поля. Думаю, шансы примерно равны.

Возможно, что «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я не уверен в этом. У них не настолько хорошо поставлена игра в атаке, чтобы легко взламывать такую насыщенную оборону, как у «Уфы». В этом матче вряд ли будет много моментов, игра в основном развернется в центре поля», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Уфа» - «Ахмат» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матч

Уфа - Ахмат

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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