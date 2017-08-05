Александр Бубнов: «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я не уверен в этом
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Уфа» и
«Ахмат».
«Грозненцы перестраиваются: новый тренер – новые требования.
Против «Ростова» на выезде они выглядели довольно уверенно: играли организованно,
соблюдали баланс. Моментов создали немного, как и «Ростов», но победили. В игре
с «Уфой» будет точно не легче, поскольку команда Семака смогла сохранить
костяк. Они стабильны и сыграны, хотя и стараются перестроиться на более
агрессивную модель. Также нужно учитывать фактор синтетического поля. Думаю,
шансы примерно равны.
Возможно, что «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я
не уверен в этом. У них не настолько хорошо поставлена игра в атаке, чтобы
легко взламывать такую насыщенную оборону, как у «Уфы». В этом матче вряд ли
будет много моментов, игра в основном развернется в центре поля», - приводит
слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч «Уфа» - «Ахмат» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция