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«СКА-Хабаровск» подписал сербского форварда Марковича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Мирослав Маркович стал игроком футбольного клуба «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт дальневосточной команды.

Подробности соглашения с 28-летним сербским форвардом не разглашаются

Сообщается, что Маркович сможет принять участие в матче четвертого тура чемпионата России против «Локомотива».

Последним клубом серба был пражский «Богемианс-1905», который он покинул на правах свободного агента.

Свою профессиональную карьеру Мирослав начал 10 лет назад и провел ее исключительно как легионер, выступая за клубы Словении, Греции, Словакии, Чехии. В общей сложности отыграл 208 игр в лигах четырех европейских стран, забив 41 мяч.

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