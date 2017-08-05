«СКА-Хабаровск» подписал сербского форварда Марковича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Мирослав Маркович стал игроком футбольного клуба «СКА-Хабаровск»,
сообщает официальный сайт дальневосточной команды.
Подробности соглашения с 28-летним сербским форвардом не разглашаются
Сообщается, что Маркович сможет принять участие в матче
четвертого тура чемпионата России против «Локомотива».
Последним клубом серба был пражский «Богемианс-1905», который
он покинул на правах свободного агента.
Свою профессиональную карьеру Мирослав начал 10 лет назад и провел ее исключительно как легионер, выступая за клубы Словении, Греции, Словакии, Чехии. В общей сложности отыграл 208 игр в лигах четырех европейских стран, забив 41 мяч.
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически